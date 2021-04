Mãe abandona menino de cerca de 2 meses em quarto de hotel

Um bebê foi abandonado pela mãe em um quarto de hotel, às proximidades da Rodoviária de Redenção, no sul do Pará, na última quarta-feira (14). A criança é do sexo masculino e tem aproximadamente dois meses de vida.

A mãe saiu na noite anterior e até o dia seguinte não havia retornado. A mulher não foi identificada, embora todos os hotéis sejam obrigados por lei a manter preenchida a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, onde deve estar registrados o nome, documento de identidade, nacionalidade, procedência, dentre outras informações.

O hotel informou o caso à Polícia Militar, que constatou o abandono e acionou o Conselho Tutelar para resgatar o bebê, que foi avaliado pelos médicos e enviado a um espaço de acolhimento da cidade para receber os cuidados necessários.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, que investiga a identidade e o paradeiro da mãe e do pai da criança, que serão responsabilizados por abandono de incapaz.

Por: O Liberal

Foto: Reprodução / Correio de Carajás

Redação Integrada com informações do site Correio de Carajás