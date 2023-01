Mãe acusada de matar o próprio filho é condenada a 30 anos

Acusada de matar o próprio filho em maio de 2020 na cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul, Alexandra Salete Dougokenski foi condenada nesta quarta-feira (18) a 30 anos e dois meses de prisão após julgamento pelo Tribunal do Júri. Os jurados consideraram Alexandra culpada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual.

Rafael Mateus Winques, de 11 anos, desapareceu no dia 15 de maio de 2020. Na ocasião, Alexandra alegava ter deixado a criança no quarto para dormir e quando acordou, no dia seguinte, ele não estava mais no local. Conforme o relato da mãe à polícia, a cama estava desarrumada e a porta da casa encostada. O local não tinha sinais de arrombamento.

Após ser dado como desaparecido por dez dias, o corpo de Rafael foi encontrado pela Polícia Civil no dia 25 de maio daquele ano. Alexandra Dougokenki então confessou o crime, dizendo que teria dado um medicamento para o filho, considerado por ela um menino nervoso.

O julgamento de Alexandra chegou a ser iniciado em março de 2022, mas foi encerrado cerca de 11 minutos depois, devido a um desentendimento entre a defesa e a acusação. Os defensores da ré levantaram questão de ordem, mencionando a existência de um suposto áudio que foi encontrado no telefone do pai de Rafael, Rodrigo Winques, horas após o crime.

ALEXANDRA CULPA O EX-COMPANHEIRO

No primeiro dia do julgamento, na última segunda-feira (16), testemunharam uma uma ex-professora de Rafael e dois delegados que participaram da investigação. Na terça (17), os jurados ouviram familiares da vítima e da ré, como o irmão de Rafael e filho de Alexandra, o pai do menino, além do irmão e a mãe da acusada.

No último dia de júri, foi a vez de Alexandra ser ouvida. A mulher responsabilizou o ex-companheiro Rodrigo Winques pela morte do filho. Durante o interrogatório, ela sustentou que teria sido ameaçada por Rodrigo a não contar nada sobre o crime.

Alexandra deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, mantida sob prisão preventiva. Além da condenação a 30 anos e dois meses, a mulher também terá que cumprir mais seis meses de detenção e 30 dias-multa.

