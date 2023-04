Mãe de bebê que estava em creche: “Pedi pelo amor de Deus”

Na manhã desta quarta-feira (5), um homem de 25 anos invadiu uma creche com uma machadinha, ferramenta similar ao machado, e matou quatro crianças deixando outras quatro feridas. A mãe de uma das alunas falou ao portal NSC Total que, após saber do ocorrido, pediu “pelo amor de Deus me leva para lá”. O caso aconteceu na creche Cantinho do Bom Pastor, no bairro Velha, em Blumenau, Santa Catarina.

A mulher identificada como Stephanie dos Santos Sestrem recebeu várias ligações de uma amiga. No entanto, só soube do que estava acontecendo quando uma colega de trabalho entrou em sua sala e, angustiada, contou que alguém tinha invadido a creche onde a filha dela estuda.

– Na hora eu, desesperada, me joguei no chão, comecei a chorar e pedi “pelo amor de Deus me leva para lá”. Nessa hora, eu abri o meu celular e vi que tinha uma mensagem da diretora da escolinha, falando do ataque e pedindo para que eu fosse buscar minha filha – relembrou.

Ao chegar no local, a mãe da aluna de 1 ano e 7 meses – que terá seu nome preservado – disse que precisou saltar do carro, isso por que muitas pessoas estavam próximo à escola dificultando a passagem com o veículo.

Stephanie relatou que viu pais e professoras com suas blusas manchadas de sangue, além de “muitas ambulâncias”, o que aumentou a sua angústia.

A filha de Stephanie dos Santos, que estuda no berçário, não ficou ferida.

De acordo com com a escola, as quatro crianças feridas no ataque têm entre 0 a 2 anos de idade e foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

A Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) é responsável pelas investigações do massacre.

