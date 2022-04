Mãe de Big Brother lamenta cenas de sexo da filha na casa

Daniela Rocha, mãe de Natália do Big Brother Brasil 22, admitiu que ficou incomodada com o fato de sua filha ter tido relações sexuais com Eliezer, no reality show da TV Globo.

Em entrevista ao canal De Cara com Douglas Nobre, no YouTube, Daniela disse que pediu que a filha não tivesse relações durante o confinamento. Porém, Natália e Eliezer fizeram sexo algumas vezes durante o programa.

– Eu me incomodo, sim, porque foi algo que eu combinei com ela. É tipo comer doce: comeu doce, e depois quer comer de novo. Falei com ela para ela segurar o máximo que pudesse. Mas é algo também que eu não posso questionar, porque é algo dela, né, ela é uma menina mulher, ela sabe o que está sentindo, o que precisa no momento. Eu falei umas 100 vezes para ela: não faça, de jeito nenhum – declarou.

A mãe da BBB falou ainda que não acredita que o caso da filha com Eliezer continuará quando o reality acabar.

– Não, de jeito nenhum – opinou.

Ela também disse que pensou que Natália iria se decepcionar com o atual parceiro.

– Como eu não vejo muitas críticas sobre o Eli, mas vejo muitas críticas sobre ela, em questão sobre o jogo, eu achei que ela ia ficar decepcionada com o Eli porque ele votou nela. O início do massacre que passou na vida dela, ele estava participante. Então, eu fiquei meio assim com esse relacionamento, mas a Natália é uma pessoa que sabe perdoar demais, ela dá várias chances para a pessoa, ela é assim, vai dando oportunidades – avaliou Daniela.

Fonte: Pleno News