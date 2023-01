Mãe de Daniel Alves se reúne com advogados em Barcelona

Nesta quinta-feira (26), Lúcia Alves, mãe do jogador Daniel Alves, teve uma reunião com advogados do atleta, em Barcelona. Na saída da escritório, ele foi vista visivelmente emocionada e chegou a ser abordada por jornalistas, mas não quis se manifestar. As informações são do Globo Esporte.

Questionada se acreditava na inocência do filho, Lúcia balançou a cabeça assertivamente. Os advogados que a acompanhavam, pediram que os jornalistas respeitassem a dor da mãe do jogador.

Daniel está preso preventivamente desde a última sexta-feira (20), em Barcelona. Ele enfrenta uma acusação de agressão sexual, que teria praticado contra uma mulher em uma boate da cidade espanhola, no dia 30 de dezembro de 2022. A situação do atleta se complicou depois que as autoridades espanholas detectaram contradições em suas falas sobre o ocorrido.

Na última segunda-feira (23), o jogador foi transferido para uma prisão que abriga presos preventivos. O Pumas, time mexicano que o lateral-direito defendia desde julho do ano passado, anunciou sua demissão logo após o caso vir à tona.

