Mãe de Gabby Petito detona família do noivo da influencer: “Lixo”

A mãe de Gabby Petito (foto de destaque) não gostou do comunicado divulgado pela família do noivo da filha a respeito de como a influencer teria morrido. Em entrevista à emissora americana WFAL, afiliada da rede NBC, Nicole Schimidt disse que “as palavras são lixo”.

A nota divulgada pela defesa de Brian Laundrie reforça que o cliente é acusado de fraude, mas que não há acusação de homicídio. Algo que incomodou bastante a mãe de Petito. O noivo da influencer norte-americana é considerado suspeito pelo FBI e desde 14 de setembro está desaparecido.

Ele está sendo acusado de ter usado o cartão de débito da noiva após sua morte, o que é considerado fraude. Por esse crime, ele pode ser preso pela polícia quando for encontrado.

Causa da morte

De acordo com informação divulgada pelo chefe do departamento legista do condado de Teton, Brent Blue, em coletiva de imprensa realizada nesta semana, a influenciadora norte-americana Gabby Petito foi estrangulada até a morte, de três a quatro semanas antes de seu corpo ter sido encontrado.

Segundo as autoridades, a perícia feita logo após a identificação do corpo já indicava que a jovem havia sido assassinada, o que foi comprovado por meio de relatórios de autópsia mais completos.

Entenda o caso

A influenciadora foi vista pela última vez em agosto, quando explorava o país a bordo de uma van com Brian Laundrie, e registrava a viagem nas redes sociais. No começo de setembro, Brian voltou para casa na van, mas sem Gabby.

Os pais de Petito registraram o desaparecimento da influencer no dia 11 de setembro, mais de uma semana após o retorno de Brian à casa dos pais. No dia 14, o rapaz desapareceu e tem sido procurado para prestar depoimento à polícia local. O corpo da jovem foi encontrado no dia 19 do mesmo mês.

Antes de desaparecer, Gabby chegou a dizer à polícia ter sido agredida pelo noivo.

(*) Luiz Oliveira é estagiário do Programa Mentor e está sob supervisão da editora Maria Eugênia

Fonte Metropoles