Mãe de Gabriel Medina tira nome do filho da biografia do Instagram

Simone Medina apagou nome do primogênito e só deixou ‘mãe da Sophia Medina’; após repercussão, matriarca deletou tudo

Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, virou assunto nas redes sociais, nesta terça-feira (27). Isso porque, a empresária apagou o nome do filho do perfil da biografia dela do Instagram.

Simone deixou apenas o nome da filha caçula: “mãe de Sophia Medina”. Diante da repercussão, ela deletou tudo e deixou o espaço em branco.

A mudança aconteceu em meio à polêmica da família, que segundo a colunista do R7, Keila Jimenez, cortou relações com a família e rompeu com o padrasto, que era treinador dele há 15 anos, após o casamento com Yasmin. Ainda de acordo com a jornalista, a modelo teria sido considerada “controladora” e “mandona”.

Perfil de Simone sem o nome de Gabriel Medina na biografia

Reprodução/Instagram