Mãe de Gisele Bündchen morre aos 75 anos, devido a câncer

Mãe da modelo Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher morreu neste domingo (28), aos 75 anos, em decorrência de um câncer. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento, na capital do Rio Grande do Sul, recebendo tratamento contra a doença.

A notícia do óbito foi revelada pela jornalista Kelly Matos, do jornal GaúchaZH. De acordo com ela, o velório deve ocorrer nesta segunda-feira (29), em Porto Alegre.

A família, até o momento, ainda não se pronunciou sobre a perda.

Vânia casou-se com o professor universitário Valdir Bündchen e deu à luz a mais cinco filhas além de Gisele. São elas: Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela. Ao longo de sua vida, a matriarca trabalhou como bancária, tendo passado pelo Banco do Brasil e se aposentado posteriormente.

No início de janeiro, Gisele passou as férias com a família, e compartilhou fotos com os entes queridos. Em um dos registros, ela aparece massageando os pés da mãe.

