Mãe de humorista nega agressão do filho: “Briga familiar”

Nesta segunda-feira (2), Silvania Fernandes, mãe do humorista Filipe Pontes, gravou um vídeo para negar que tenha apanhado de seu filho no último sábado (31), quando ele foi preso em flagrante por agressão.

Segundo ela, o ex-Zorra Total chegou em casa tarde, bêbado e falando alto e ela começou a discutir com ele. Com isso, o irmão do comediante acordou e entrou na discussão e ela, para separá-los, acabou sendo empurrada.

Na delegacia, segundo o boletim de ocorrência que a coluna de Leo Dias teve acesso, Fernandes chegou a cogitar pedir uma medida protetiva contra seu filho e relatou a agressão. Mas agora ela nega que tenha sido agredida.

– Em momento nenhum o Filipe me bateu. Foi uma briga familiar – disse ela dizendo que não tem marcas nenhuma de agressão pelo corpo.

– O Filipe agora está na casa de amigos, trabalhando. O que aconteceu na mídia me deixou mais triste do que aconteceu em casa – declarou.

O caso aconteceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e foi registrado pelo 1º Distrito da Polícia da cidade.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução