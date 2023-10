Mãe de jovem sequestrada pelo Hamas crê na libertação da filha

Nesta terça-feira (17), Keren Sherf Shem, mãe da jovem franco-israelense Mia Shem, que foi sequestrada durante o ataque da organização islâmica Hamas a Israel no último dia 7, deu declarações sobre a filha. Ela demonstrou que confia na libertação da garota.

Mia foi, nesta segunda-feira (16), a primeira dos mais de 200 reféns detidos em Gaza que apareceu em um vídeo divulgado pela milícia. Na gravação, a jovem pedia para ser libertada o mais rápido possível.

– Ela parece apavorada e com muita dor. Posso ver que ela está dizendo o que lhe mandaram dizer, e vejo que está estável e que precisa de cuidados médicos – disse a mãe comentando o vídeo.

Nas imagens, a jovem é vista deitada enquanto um profissional de saúde faz curativos em seu braço direito, obviamente ferido.

– Até ontem eu não sabia se ela estava viva ou morta. Peço ao mundo que traga meu bebê de volta para mim. Ela só foi a uma festa – disse Keren Shem.

Mia tem 21 anos e vivia em Shoham, no centro de Israel. No último dia 7, ela esteve na festa de música eletrônica no sul do país, que contou com a presença de milhares de jovens que acabaram surpreendidos pela invasão do Hamas.

Centenas de pessoas foram massacradas com tiros e granadas de mão nas primeiras horas da madrugada, enquanto outras foram levadas para Gaza como reféns.

Questionada sobre o motivo de sua filha ter sido capturada viva entre tantos mortos, a mãe especulou que talvez ela tenha sido uma das primeiras a ser detida, pois às 7h17 (hora local) ela havia enviado uma mensagem informando sua família de que estavam disparando e pedindo ajuda.

– Sabia que minha filha estaria viva, porque ela é uma lutadora, uma guerreira, ela é uma verdadeira leoa, ela já passou por muita coisa na vida”, descreveu a mãe. “Sabia que ela ia lutar, que não iria desistir e com certeza está dando incentivo para os outros sequestrados, ela gosta de fazer os outros felizes, ela tem um coração grande e é como uma mãe para sua irmã mais nova, que tem 10 anos – comentou ainda Keren Shem.

Ela recordou que no primeiro momento que viu o vídeo começou a gritar de alegria ao ver que sua filha estava viva. Porém, no momento seguinte entrou em pânico ao perceber as circunstâncias em que se encontrava.

– É como uma montanha russa. Isto é um crime contra a humanidade e todos juntos devemos acabar com este terror e trazer todos de volta em segurança. Eu a amo muito, sinto falta dela, e pensar todos os dias que a estou abraçando é o que me mantém forte e centrada – acrescentou a mãe durante entrevista coletiva em Tel Aviv.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Vídeo das Redes Sociais