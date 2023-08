Mãe de Larissa Manoela diz que quer reconciliação com a filha

Por meio de seu advogado, Evaristo Martins de Azevedo, a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, afirmou estar com o “coração dilacerado com os ataques” que está sofrendo desde a entrevista com a filha no Fantástico, veiculada no último domingo (13). Ela também alegou estar “muito disposta a resolver” as divergências com a atriz, e declarou que não vai usar a imprensa como meio de “difamação ou de briga”.

– Silvana tá muito disposta a resolver essa situação. Mais do que resolver, é algo que transcende a isso. Ela tá muito triste. Com o coração dilacerado com os ataques que ela tá sofrendo. (…) A gente enxerga de uma forma completamente diferente do que a Larissa quis expor. Não existe um litígio, existe um atrito, mas que a gente quer que seja resolvido de outra forma, de forma tranquila – declarou Azevedo, em entrevista ao Gshow.

Na sequência, a defesa disse que Silvana não responderá a “esse ataque de forma nenhuma”.

– Ela ama a filha dela e não vai usar a imprensa como meio de difamação ou de briga. Ela só quer transmitir amor e empatia. E quer transmitir pros fãs da Larissa que o melhor caminho é o da serenidade, amor e empatia. Ela pode namorar quem ela quiser, como sempre pôde – acrescentou.

Por fim, o advogado ainda disse que Silvana está decidida a resgatar sua família e que visa uma reconciliação.

– A Silvana não vai entrar num confronto de sensacionalismo. Ela ama a filha e não vai resolver isso com fofoca. É uma coisa de família, ela quer resgatar e reunir a filha na família dela (…). A Silvana quer que haja uma reconciliação – completou.

Fonte: Pleno News/Foto: Edson Aipim / AgNews