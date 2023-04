Mãe de Leonardo é sepultada no mesmo túmulo do filho Leandro

O corpo de Dona Carmem Costa, mãe do cantor Leonardo, foi sepultado na manhã deste domingo (2) no mesmo túmulo do filho Leandro e do pai dos cantores, Avelino da Costa, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Ela morreu aos 87 anos neste sábado (1°) após, segundo a família, sofrer um infarto.

Ao longo do cortejo, ao som de um violão, amigos e parentes se despediram de Dona Carmem. Pouco antes do sepultamento, Leonardo, bastante emocionado, deu um beijo na testa da mãe. Um dos irmãos do cantor, Carlos Costa, lembrou da fé da mãe e destacou os momentos difíceis que ela viveu após a morte de Leandro, em 1998.

– Ela sempre foi firme na fé. Perder um filho com 36 anos não é fácil. A gente espera seguir o trabalho que ela deixou – ressaltou.

SOBRE A MORTE

De acordo com o sobrinho de Dona Carmem, Edenilson Wanderley, a tia estava passando mal há cerca de 10 dias e fez uma série de exames para identificar a causa. Já na tarde deste sábado (1°), ela voltou a passar mal e não resistiu.

Segundo Edenilson, Dona Carmem relatou que não estava se sentindo bem, vomitou e foi para o banho. Já no banho, ela pediu ajuda para a cuidadora e para o neto, que a levaram para a cama e acionaram o socorro. O sobrinho disse que a equipe de socorro tentou reanimar Dona Carmem por meia hora, mas não teve sucesso.

Fonte: Pleno News/Foto: Ag News/Junior Guimarões