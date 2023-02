Mãe de menino que caiu: “Não deixei meus filhos sozinhos”

Jéssica Silva Ramos, mãe do menino que morreu ao cair de um prédio no Rio de Janeiro, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (27), para comentar o caso. Ela disse que não deixou seus filhos sozinhos e pediu respeito. A criança morreu, no domingo (26), no bairro Andaraí, Zona Norte da cidade.

No momento da tragédia, Hallan Luis Silva Ramos, de 7 anos, estava com o irmão mais velho, de 9 anos, no imóvel.

– Eu não vou mais vir tocar nesse assunto, só quero que parem de falar o que não sabem. Eu não deixei meus filhos sozinhos, o meu único erro foi ter confiado em quem não deveria. Respeitem minha dor, só eu sei o quanto eu amava e fazia de tudo pelos meus filhos!!! E sim, vou carregar essa culpa pro resto da minha vida – escreveu Jéssica, no Twitter.

Depois, a publicação não pôde mais ser vista porque o perfil ficou privado.

A mulher também é mãe de uma criança de 4 anos, que não estava no local no momento da tragédia.

O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel), que investiga se houve abandono de incapaz com resultado de morte, de acordo com informações do G1.

