Mãe de Mileide Mihaile está curada do câncer

Mileide Mihaile já tem muito o que comemorar em 2022. Nesta sexta-feira (8/4), a mãe da ex-A Fazenda, Doralice dos Santos, recebeu a notícia de estar livre do câncer de útero após um período de tratamento contra a doença, que foi diagnosticada em outubro de 2021. “É um peso enorme que desaparece das minhas costas. Fiquei esses últimos meses angustiada, meio aérea e rezando muito pela recuperação completa. Mas Deus nunca falha e só tenho que agradecer”, disse a influenciadora.

Para controlar o câncer, Doralice passou por sessões de radio, quimio e braquiterapia em São Paulo. Em janeiro, a mãe de Mileide recebeu alta dos tratamentos e passou por um período de observação, retornando agora para exames de rotina e acompanhamento. “Os médicos estão extremamente felizes e surpresos com a resposta da minha mãe ao tratamento. Em nenhum momento ela perdeu a alegria contagiante que tem. Agora estou 100% aliviada.”, contou Mileide à coluna.

