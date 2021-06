Mãe de músico Ximbinha passou mal após sensacionalismo de telejornal

Um telejornal da Record TV está recebendo muitas críticas nas redes sociais após mais um suposto caso de sensacionalismo. É que nessa terça-feira, 1, foi preso um homem com o mesmo apelido do guitarrista Ximbinha, que é muito conhecido por ter sido um dos integrantes da banda Calypso.

O jornal teria anunciado e feito suspense com o nome, dando a entender que poderia ser o músico, o que gerou problemas. Vários portais, até a nível nacional, começaram a reportar a informação como se fosse o artista paraense.

Essa notícia chegou até a mãe de Ximbinha e ela passou mal ao saber da suposta prisão do filho, chegando a ser levada ao hospital. O músico postou um vídeo nas redes sociais em tom de indignação com a Record TV e o Site UOl.

“Minha família está em pânico, meus amigos, minha mãe, que está a caminho do hospital, com seus 76 anos de idade. Como podem usar a imagem e o nome de uma pessoa com tamanha mentira, unicamente para conseguir mídia e ibope, uma total falta de responsabilidade”.

Ele ainda disse que pretende entrar com todas as medidas judiciais contra a emissora e o portal que postou a notícia falsa. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mãe dele.

Fonte: Ver-o Fato / Por Emanuel Marciel