Mãe de Paula Toller é encontrada morta em casa, no Rio

A mãe da cantora Paula Toller foi encontrada morta no apartamento onde morava, no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (3). Laureana Toller tinha 85 anos e morava sozinha. Segundo vizinhos, a idosa não costumava receber visitas de parentes.

Ainda não se sabe a causa da morte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo porteiro do prédio, após o alerta de vizinhos. A polícia também esteve no local.

Após a constatação do óbito, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal, onde a necrópsia deve determinar a causa da morte. Uma investigação foi aberta na 32ª DP da Taquara.

Paula Toller não tinha contato com Laureana e foi criada pelo pai e pelos avós paternos. Ela foi abandonada pela mãe biológica quando ainda era criança e nunca teve um relacionamento com a mulher.

A equipe da cantora não se pronunciou sobre o assunto.

Fonte: Pleno News

Por: Gabriela Doria