Mãe de Yudi fala da morte do marido por covid-19

Tânia Tamashiro, mãe de Yudi, participou de um podcast comandado pelo próprio filho na noite desta terça-feira (20). No programa apresentado no canal do YouTube, ela falou sobre a perda recente do marido, Nelson Tamashiro, por covid-19.

“Enxergo tudo isso como um momento de renovação. Quando seu pai foi internado, e que eu fiquei em casa, fiquei esperando o melhor. Fquei esperando que ele voltasse. Depois fui internada também, fiquei no hospital muitos dias. Quando voltei, foram dois dias esperando ele aqui em casa. Mas quando recebi a notícia [da morte], consegui entender: que era para uma renovação. Seu pai já vinha sofrendo com algumas comorbidades de saúde. Ele já estava em um ano muito complicado. E o médico avisou, que se ele saísse [vivo] da covid, ele ficaria com muitas sequelas”, contou.