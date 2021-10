Mãe descobre que filhos foram estuprados pelo padrasto por dois anos

Uma mulher descobriu que os dois filhos eram estuprados pelo padrasto durante dois anos. A descoberta veio seis anos após os crimes, que acontecerem entre 2013 e 2015. O caso foi registrado nesta quarta-feira (13), após as vítimas contarem para a mãe nesta semana, em Campo Grande (MS). As informações são do portal Campo Grande News.

Os crimes foram registrados como estupro de vulnerável na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e serão investigados.

Um dos filhos, um adolescente de 15 anos, contou para a irmã, já maior de idade e morando no Paraná, sobre o estupro. A jovem viajou até a capital sul mato-grossense e contou para a mãe que ela também foi vítima dos abusos sexuais cometidos pelo padrasto quando era mais nova.

O adolescente contou que os crimes aconteceram entre 2013, quando ele tinha 6 anos, até 2015, quando fez 9 anos. O padrasto, que não teve nome nem idade divulgados, cometia os abusos quando a mulher estava fora, trabalhando e estudando à noite.

A mulher se separou do suspeito em 2015, quando não sabia dos crimes. O ex-casal tem duas filhas, de 7 e 11 anos. Elas também serão atendidas pelo setor psicossocial da Depca.

Fonte oliberal.com