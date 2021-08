Mãe do Rio e Aurora do Pará decretam luto pela morte de Tarcísio Meira

O ator Tarcísio Meira, que morreu nesta quinta-feira, 12, vítima da covid-9, tinha um caso de amor com o Estado do Pará. Em 1972, ou seja, há 39 anos, o ator comprou uma fazenda em Aurora do Pará, cidade situada entre os municípios de Mãe do Rio e Ipixuna.

Logo após a divulgação da notícia da morte de Tarcísio, as prefeituras de Mãe do Rio e Aurora decretaram luto de três dias. Antes do período da pandemia, Tarcísio estava quase que mensalmente na propriedade.

Na fazenda São Marcos, Tarcísio plantava e criava gado. Era muito querido pelos funcionários e pelos moradores da região. Na propriedade, além de construir casas para os seus trabalhadores, ele também construiu e mantinha, com recursos próprios, uma escola que recebia, tanto os filhos dos funcionários da fazenda, como os filhos dos colonos e agricultores da área.