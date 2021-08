Mãe e criança morrem em acidente de trânsito na rodovia BR-316

A criança estaria na cadeirinha de bebê-conforto, ao lado de sua genitora, quando o acidente aconteceu, segundo testemunhas

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta, na tarde desta quarta-feira (18), no quilômetro 12 da BR-316, no sentido Marituba-Belém. As vítimas foram identificadas como Daniele Siqueira e Eros, de apenas dois meses. Ambos eram mãe e filho, respectivamente. A criança estaria na cadeirinha de bebê-conforto, ao lado de sua genitora, quando o acidente aconteceu, segundo testemunhas.

O patriarca da família, identificado apenas como Dênis, dirigia o carro de passeio e sobreviveu ao acidente. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), e o estado de saúde não foi divulgado. No local do acidente, porém, populares afirmaram que o homem teria ficado bastante traumatizado e em estado de choque com a situação

De acordo com o agente Sérgio Augusto, do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a família teria saído do condomínio Cita Maris, em Marituba, onde morava, num carro Renault KWID, de cor vermelha e placa de Bragança, quando foi atingida em cheio e arrastada por uma carreta de uma empresa de transportes.

Ainda de acordo com o agente, a carreta só parou quando bateu em um outro caminhão que se encontrava estacionado mais à frente. O Renault KWID ficou totalmente destruído e foi retirado do local por um guincho.

O agente Sérgio Augusto disse que, possivelmente, o motorista do veículo pesado não teria tido a visão do carro de passeio. O motorista da carreta também foi socorrido e levado para um hospital não informado.

As vítimas que não resistiram e morreram no local ficaram presas às ferragens, até a chegada dos homens do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM-PA), que realizaram a retirada dos corpos.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para realizar a remoção à sede do Instituto Médico Legal (IML). Agentes da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Detran também estiveram no local, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o acidente, o trânsito ficou complicado nos dois sentidos da BR-316 e foi orientado por agentes do Detran. No local, as pessoas reclamavam do perigo daquele trecho. “Os motoristas não se respeitam. Vive acontecendo acidente. Pode ter sinal, pode ter sinalização. Eles não querem nem saber, vão passando com tudo, levando tudo na frente”, desabafou uma moradora da área, que não quis ser identificada.