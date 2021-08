Mãe e filha morrem após dois carros colidirem na avenida Nazaré, em Belém

De acordo com as informações divulgadas pela polícia, os motoristas teriam começado uma discussão de trânsito no Portal da Amazônia e após isso começou uma perseguição em alta velocidade dos veículos.

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado no final da noite desta quarta-feira (25) no bairro de Nazaré, em Belém. Os carros se chocaram entre as travessas Quintino e Generalíssimo. Duas pessoas foram encaminhadas em estado grave para Hospital Metropolitano de Belém e uma criança de dois anos e a mãe morreram.

De acordo com as informações divulgadas pela polícia, os motoristas teriam começado uma discussão de trânsito no Portal da Amazônia e após isso começou uma perseguição em alta velocidade dos veículos. Foi quando um dos motoristas perdeu o controle se chocou com uma árvore e atingiu o segundo carro. O impacto foi tão forte que arrancou pedaços de um tronco de uma árvore. Os carros ficaram completamente destruídos.

Um carro transportava apenas uma pessoa e no outro veículo estava um casal com a criança que morreu no local do acidente. No carro onde estava o casal foram encontradas latas de bebidas alcoólicas.

O Corpo de Bombeiros fez a retirada dos feridos que ficaram presos na ferragem dos veículos. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.