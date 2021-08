Mãe encontra filha recém-nascida após 39 dias

A cozinheira Brenda Keury Vieira de 26 anos , teve um parto cesariano de emergência enquanto estava intubada por covid -19 no hospital Regional do Baixo Amazonas, na Unidade de terapia intensiva(UTI Covid-19) , em Santarém no interior da Amazônia. Após 39 dias do nascimento de criança, ela finalmente conseguiu ter contato com sua bebê chamada de Luna Emanuelly.

O encontro aconteceu no mês de julho após a bebê receber alta hospitalar, a criança havia nascido prematura, pesando 1,3 kg e medindo 39 cm, pois precisou também de ventilação mecânica, na qual teve de ficar internada até conseguir peso e condições ideais para poder receber alta.

A mãe ao pegar a criança no colo disse” Agora só quero agradecer a Deus porque é muita felicidade. É uma princesa da mamãe. Agora vou me recuperar e cuidar dessa menina” relatou a cidadão do estado de Rondônia, mas que estava na região á trabalho.

O hospital do regional do baixo amazonas na qual Brenda foi internada em estado gravíssimo, é uma unidade de referência para atendimentos de alta complexidade em diversas especialidades, ela tende cerca de 1,3 milhão de pessoas, residentes em 30 municípios do oeste do Pará, Baixo Amazonas e Xingu.

Foto: pró-saúde