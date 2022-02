Mãe entrega filho à polícia enquanto ele dormia no interior do Pará

No último domingo (13), uma mulher entregou o próprio filho à Policia Militar, após o mesmo ameaçar um adolescente de 17 anos com duas facas e furtar celulares da casa da vítima, em Itaituba, sudoeste paraense.

Segundo informações, o caso aconteceu no distrito de Moraes Almeida, quando Jackson José André da Silva, armado com duas facas, foi até a casa do adolescente, perseguiu a vítima e ao entrar na casa do adolescente roubou três aparelhos celulares.

A polícia foi acionada logo em seguida, mas Jackson conseguiu fugir. Mais tarde, a própria mãe do suspeito ligou para a PM dizendo que ele já estava em casa dormindo, os militares então foram até a residência e prenderam o rapaz.

Os celulares foram recuperados, e as duas facas foram apreendidas.

Fonte: Portal Debate, com Júnior Ribeiro