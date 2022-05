Mãe processa Tiktok após criança morrer em desafio

Nos Estados Unidos, uma menina de 10 anos morreu, supostamente, ao tentar fazer um desafio do TikTok. A mãe dela decidiu processar a rede social por causa do ocorrido. As informações são do Til, do UOL.

O caso aconteceu no Condado de Delaware, na Pensilvânia. A garota se chamava Nylah Anderson e morreu em dezembro de 2021. O processo foi protocolado na Justiça americana nesta quinta-feira (12).

Jeffrey Goodman, advogado da família, concedeu uma entrevista ao canal Fox29 e deu detalhes sobre a ação judicial.

– A natureza do processo afirma que o TikTok, por meio do seu algoritmo, decidiu que era uma boa escolha enviar um vídeo ensinando como se asfixiar a uma criança de 10 anos – falou.

Segundo a emissora NBC, o desafio que a menina teria tentado é conhecido como Blackout Challenge (Desafio do Blecaute), que incentiva usuários a segurar a respiração até desmaiar.

O advogado destacou que a maior parte dos usuários do TikTok são crianças.

A rede social disse ao canal de TV que o desafio em questão nunca foi uma “trend” (um viral). O TikTok prestou condolências à família, mas argumentou que os usuários podem ter aprendido a ação em outros lugares.

