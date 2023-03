Mãe que matou filha deixa carta para o pai: “Viva com a culpa”

A mulher que confessou ter matado a filha de 5 anos em Taguatinga Norte, no Distrito Federal, deixou um bilhete no apartamento descrevendo a forma como cometeria o crime e atacando o pai da criança.

Zenaide Rodrigues de Souza, 32 anos, escreveu que o pai da criança nunca quis ser pai e que ele teria que conviver com a culpa.

– Bruno, que você viva com essa culpa para sempre. Era o que você queria… nunca mais ver sua filha. Que seja feita a tua vontade, com toda dor e ódio de mim, no meu coração. Nunca quis ser pai de verdade mesmo. Te encontro no inferno – diz o bilhete.

Acreditando que também morreria, pois o plano era matar a criança e se matar em seguida, ela deixou uma carta descrevendo que primeiro sufocaria a criança, depois beberia vinho e colocaria fogo no apartamento.

Ela pede perdão para sua mãe, fala que ama seus irmãos e pede para que eles não fiquem triste, pois ela “vai em paz”.

Zenaide foi presa e, após audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ela responderá pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e por provocar incêndio em imóvel habitado.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução