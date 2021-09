Mãe que matou filho de 3 anos em Medicilândia é condenada a 29 anos de prisão

Millena Paixão foi condenada a 29 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. A jovem é acusada de matar a facadas o próprio filho, Marcos Paulo Vieira, de apenas 3 anos, em dezembro de 2019, no município de Medicilândia, sudoeste paraense.

À época, Millena também tentou suicídio, desferindo facadas contra si, mas se recuperou no Hospital Regional Público da Transamazônica. Após melhora, a acusada foi ouvida pelo delegado do caso, David Flávio que indiciou a jovem, logo após o depoimento, como autora do assassinato do filho.

No ano em que o crime aconteceu, populares informaram que Millena teria assassinado o filho após uma discussão com o marido sobre a separação do casal. Ela chegou a alegar que teve um surto psicótico e escreveu uma carta pedindo desculpas por não ter “ajudado o filho”.

Millena será reencaminhada para a penitenciária de Cucurunã, em Santarém, onde segue presa desde 2019.

Fonte: Roma News