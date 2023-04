Mãe revela a causa da morte do cantor de 13 anos

Através do Instagram, a professora Meire Adriane, mãe do ator e cantor Arthur Singer, revelou a causa da morte do adolescente de 13 anos, que veio a óbito na quinta-feira (6), causando grande comoção aos fãs do artista.

Arthur ficou nacionalmente famoso por participar do reality show Canta Comigo Teen, da Record TV, em 2021. Depois desse programa, ele conseguiu atuar em alguns musicais como The Pilgrims e Matilda.

Segundo a mãe do adolescente, a causa da morte foi um AVC hemorrágico, seguido por morte cerebral. A família optou por fazer a doação dos órgãos.

– Nas últimas palavras na terra, ele me disse que só precisava do Senhor. Eu o devolvo arrasada, porém em paz, que de estéril, fui mãe do Arthur e, através dele e com ele, estou frutificando na vida de crianças que receberão os seus órgãos e viverão – escreveu a mãe em suas redes sociais.

Meire Adriene também falou sobre o filho, gerado após diagnóstico de esterilidade, e do quanto que ela se orgulhou da trajetória que ele construiu.

– Minha herança, minha flecha lançada, o filho prometido para uma mulher que não podia gerar. Arthur, nos seus 13 anos, viveu tudo o que quis e se propôs a viver. Foi o menino mais determinado que já vi. Foi um filho maravilhoso, um bom amigo, um bom aluno. O melhor cantor e ator do mundo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Instagram @arthursingeroficiall