Mãe suspeita de esfaquear filho de um mês é presa em Parauapebas

A mãe, uma adolescente de 15 anos, é a principal suspeita de atingir com golpes de faca o filho de apenas um mês de vida em Parauapebas, sudeste do Pará. O caso aconteceu na última sexta-feira, 7.

De acordo com informações, a faca usada para desferir os golpes foi encontrada pela polícia embaixo do colchão da cama, onde dormia a criança. Ela foi socorrida pelo tio e levada para o Hospital Municipal. Segundo a PM, o bebê estava com três perfurações abaixo da barriga.

A criança está internada na UTI da unidade de saúde, e de acordo com a polícia, nos primeiros momentos, o bebê teria dado entrada no hospital com suspeita de hérnia estrangulada, quando o suprimento de sangue para o tecido herniado, é cortado.

O tio da criança contou aos policiais que a mãe teria esperado o companheiro ir trabalhar para cometer o crime. Ainda segundo familiares, a adolescente estaria sofrendo de depressão pós-parto.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança foi ouvida em uma audiência no Ministério Público, e deve ser encaminhada para um centro de internação em Belém. A Polícia Civil segue investigando o caso, que corre em segredo de justiça.

Fonte: portal Confirma Notícia