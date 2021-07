Mãe vende a filha bebê por R$200 para comprar drogas

Uma mulher foi presa, na última terça-feira (27), após vender a própria filha de um mês de idade por R$200. Apesar do crime ter acontecido no ano passado, a criança foi resgatada pelo Conselho Tutelar.

De acordo com a polícia, a mulher confessou o crime e disse que usou o dinheiro para comprar drogas. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

O bebê está sob a guarda do Conselho Tutelar. A mulher disse, em depoimento, que negociou a criança com um casal de Saquarema logo após a criança nascer. A mãe foi presa acusada de prometer ou efetivar a entrega de filho a terceiro, mediante pagamento ou recompensa, crime estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A mulher que comprou foi ouvida pela polícia e vai responder em liberdade como coautora do crime. Segundo relatos, a mãe que vendeu a bebê ainda tem outros dez filhos.

Por O Liberal