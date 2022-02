Mães de alunos autistas fazem protesto em frente à Semed, em Marabá

Dezenas de mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) se manifestaram na manhã da última terça-feira (8), em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em Marabá. Elas solicitam uma resposta da prefeitura sobre o compromisso firmado anteriormente em disponibilizar um facilitador em sala de aula para alunos especiais.

Patrícia Faith, mãe de uma criança especial de 11 anos, afirma que já foi ao Ministério Público do Estado registrar um procedimento e que está nessa luta há anos. “Luto pelo meu filho desde que ele nasceu, há 11 anos. Posso falar por mim, estou cansada. Nesse momento a gente só pede que nos ouçam e que nossos filhos entrem nas escolas. Estamos pedindo que eles tenham acesso à adaptação de materiais e que tenham um acompanhamento especializado”.

Segundo a mãe, que está à frente da manifestação, a Semed quer colocar estagiários em sala de aula para cuidar das crianças. “Eles não têm capacidade. Tem que ser profissional com graduação. A Semed está negligenciando nossos filhos. O Ministério Público está negligenciando nossos filhos. Só quero meu filho dentro da escola. Talvez ele não consiga acompanhar todas as crianças que estão lá dentro, mas ele pode dar o melhor dele com um acompanhamento especializado. Não vou aceitar menor que isso”, ressalta, afirmando que o as crianças autistas precisam de alguém que saiba das dificuldades e que utilize metodologias científicas.

Outra mãe que clama apoio do município é Petronília Rodrigues. O filho de 6 anos não consegue frequentar a escola por falta de facilitador em sala de aula.

“Esse é um problema que vem se arrastando há anos em Marabá e a Semed não faz nada. Nós só precisamos de uma resposta. Por que os facilitadores não estão em sala de aula?”, questiona.

VERSÃO DA SEMED

A Secretaria Municipal de Educação informou à Reportagem que, além dos professores titulares em cada sala de aula, há 38 mediadores que atuam nas escolas da rede para dar suporte aos estudantes que precisam de cuidados especiais, e que o acordado com o Ministério Público era de quem seriam, pelo menos, 20. Além disso, a Secretaria de Administração está finalizando a elaboração de um edital para realização de concurso público para cuidadores escolares e que o concurso deve ser lançado ainda no primeiro semestre deste ano.

Na próxima semana, a Secretaria deve manter diálogo com os mediadores da rede para discutir atuação específicos dos mesmos em sala de aula. Além disso, mantém diálogo com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) para contratação de acadêmicos da área pedagógica) para fortalecer ainda mais o trabalho em apoio aos autistas.

Por: Ana Mangas

Fonte: Correio de Carajás