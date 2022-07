Mães de Ananindeua ganham sala para amamentar em nova unidade de saúde

Na manhã da quinta-feira, 21, os moradores do conjunto Jardim Amazônia, em Águas Brancas, receberam a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Amazônia totalmente revitalizada com ambienteis mais confortáveis e adequados e uma sala exclusiva de amamentação. A entrega foi realizada pelo Prefeito Dr. Daniel Santos e pela secretária de saúde Dayane Lima. Na ocasião, também foram entregues kits do programa Mãezinha Ananin.

A UBS agora conta com sala de vacina, sala de PCCU, consultório odontológico, sala de curativo, atendimento com testes do pezinho.

“Mais uma unidade entregue para a população requalificada, totalmente humanizada com ambientes acolhedores. A revitalização é para os servidores e usuários que terão um ambiente mais confortável a partir de agora para os atendimentos. Sabemos que há muito que se fazer na saúde, mas estamos trabalhando dia após dia para melhorar, para oferecer uma assistência adequada a população”, comentou a secretária adjunta de saúde Karla Madeira.

“Fico muito feliz, como servidora ver essa mudança, a requalificação da UBS. São melhorias que trazem muito benefícios para nós. Agora teremos ambientes mais confortáveis e adequados para trabalhar”, falou a servidora da UBS Kátia Rodrigues.

A nova UBS do Jardim Amazônia além da obra física, foi realizada a urbanização e adequação dos ambientes para atender pessoas com necessidades especiais (PNE), com um novo banheiro totalmente adaptado. E essa é a segunda unidade de saúde a contar com Sala de Amamentação, que é um espaço para as mães que vão até o local se consultar e terem onde trocar o bebê ou dar de mamar de forma mais confortável.

“É a segunda unidade que têm o cantinho da amamentação, ele é especial que foi pensado nas mães que trazem seus bebês de até dois anos. Elas podem trocar a fralda, amamentar na poltrona confortável e com mais privacidade”, ressaltou a secretária adjunta.

O município conta com 64 UBS’s e para garantir que a população tenha um atendimento adequado e humanizado, prefeitura segue com seu objetivo de revitalizar todas as Unidades Básicas de Saúde até o final do mandato. Ao todo, já foram entregues 27 Unidades de Saúde totalmente revitalizadas de 43 ordens de serviços assinadas.

Outra meta da gestão, é informatizar todas as unidades de saúde do município, com sistema de internet de fibra óptica, computadores, impressoras, nobreak, prontuário eletrônico. Será um investimento de 4 milhões de reais, que vai ser realizado ainda este ano. Com a informatização, haverá integração entre as unidades com as duas policlínicas para que o paciente possa ter seu agendamento agilizado quando for encaminhado durante o atendimento.

Imagens: Ricardo Amanajás/Ascom/PMA