Mães e bebês ganham ensaio fotográfico no Hospital Regional do Baixo Amazonas

Ao todo, dez mães e bebês participaram da ação alusiva à Campanha Novembro Roxo, que tem como tema a prematuridade

A dona de casa Ana Maria de Sousa nunca pensou que ela e a filha, Ayla Sofia, fossem virar modelos fotográficas. As duas participaram nesta quinta-feira (10), de um ensaio especial dedicado às mães e bebês em atendimento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém.

Ayla, que nasceu com apenas seis meses de gestação, é prematura. “Foi uma sensação ótima. Ela é um presente de Deus na minha vida e é um momento muito especial poder ficar pertinho dela, sentir o cheiro dela. Eu não tenho nem palavras. Estou muito ansiosa para ver como as fotos ficaram”, conta a mãe.

Outra participante da ação é Joana, mãe do Jhonatan, que está internado na UTI Neonatal após complicações durante o parto. Ela também está ansiosa para conferir o resultado do ensaio fotográfico com o pequeno.

“Foi um dia muito diferente. Até então, ninguém da família viu como ele está, e agora vão poder ver. Estão todos na expectativa e vamos poder mostrar. O Jhonatan ficou comportado, bonitinho, deu tudo certo. Vai ser uma lembrança que eu vou guardar”, destaca a autônoma.

Ao todo, dez mães e bebês participaram da ação alusiva à Campanha Novembro Roxo, que tem como tema a prematuridade. Na próxima quinta-feira (17), é celebrado o Dia Mundial da Prematuridade, data que busca sensibilizar a população para a problemática dos bebês que nascem prematuros. Todos os modelos fotográficos estavam utilizando toucas na cor da campanha e as mães também usaram máscaras roxas.

Foto: DivulgaçãoO Hospital Regional do Baixo Amazonas, que pertence ao Governo do Estado do Pará e é gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde, é referência no atendimento de alta complexidade em neonatologia no Oeste do estado, com 19 leitos de UTI Neonatal, divididos em duas alas da unidade.

Só em 2022, o HRBA já recebeu 120 bebês prematuros, que são aqueles que nascem antes da 37ª semana de gestação. A ideia do ensaio fotográfico é proporcionar um momento especial para mães e filhos, além de criar uma lembrança positiva do momento de internação, que poderá ser guardada para sempre.

“A humanização no atendimento é essencial para o êxito do tratamento. Uma ação como essa deixa todas as mães muito felizes e isso é fundamental para que os filhos também possam se desenvolver o mais rápido possível. O nosso foco é sempre o bem-estar do paciente. Temos certeza de que o dia de hoje ficará marcado na vida de cada um deles”, ressalta Camila Barral, diretora Assistencial do HRBA.

Novembro Roxo

O ensaio foi a primeira ação alusiva à campanha dentro da unidade. Na próxima segunda e quarta-feira (14 e 16), parte da equipe da UTI Neonatal estará no hall de entrada do hospital, com uma estrutura montada para apresentar um pouco do trabalho que é realizado por esses profissionais no dia a dia.

Além disso, as fotos das mães e bebês ficarão em exposição neste espaço – o material fotográfico também será entregue às famílias dos pacientes.

“Vamos montar stands para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no Regional do Baixo Amazonas, tanto para os colaboradores, quanto para os usuários. As fotos também serão uma lembrança que as mães vão poder guardar, tanto no coração, quanto fisicamente, de um período que estiveram no hospital e que foi importante para a saúde dos filhos”, destaca a coordenadora da UTI Neonatal, Marcelya Bernardes.

Por Governo do Pará (SECOM)