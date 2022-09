Mães trabalhadoras se reúnem para debater direitos em Belém

Neste sábado, 24, as mães trabalhadoras de várias partes da Região Metropolitana de Belém se reúnem em uma plenária que vai debater avanços para a garantia de direitos. Pelo menos 40% das famílias brasileiras são chefiadas e providas por mulheres, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), de 2018. Porém, ainda é necessário reconhecer a importância do serviço doméstico para a economia formal, assim como é fundamental garantir que as mulheres tenham onde e com quem deixar os filhos em segurança para que elas possam ter um emprego ou empreender. O encontro inicia às 17h, no Sindicato dos Bancários (Rua 28 de Setembro, 1210, bairro do Reduto).

A vereadora de Belém, Lívia Duarte (PSOL) ressalta que, apesar das mulheres serem maioria na população brasileira, elas ainda são minoria nos espaços de poder. “É necessário promover um espaço de diálogo com as mães para que elas decidam o próprio futuro”, afirma.

“Vamos discutir porque a maioria dos espaços públicos não estão preparados para receber mães, sejam lactantes, puérperas ou gestantes, e seus filhos. E o que essas mães precisam para garantir o bem-estar dos filhos enquanto trabalham, como creches em períodos fora do horário comercial formal, como creches noturnas para mães que trabalham e estudam à noite. Vamos debater o direito ao trabalho formal remunerado com Carteira de Trabalho assinada. Vamos falar da economia do cuidado, seja no serviço prestado dentro das próprias casas ou nas casas dos outros, esse trabalho doméstico que não termina nunca, que é 24 horas, sem férias e 13o salário, e que não costuma ser valorizado, remunerado dignamente,” explica Lìvia.

“É fundamental que a maternidade seja reconhecida dentro do contexto sociopolítico em que vivemos, nos quais as relações de poder entre os gêneros são hierárquicas e desiguais. Esta audiência também servirá como um lembrete de que a maternidade, para a maioria das mulheres, não é uma escolha livre, mas é marcada por julgamentos e culpa, pela invisibilização do trabalho não pago de cuidado; que a sociedade espera que todas as mulheres sejam mães, mas ignora as jornadas incansáveis a que elas são submetidas; que não existem políticas públicas voltadas para que possam exercer a maternidade com dignidade; que a maternidade significa prejuízos na carreira e este debate é ignorado”, justifica a vereadora do PSOL.

O encontro no Sindicato dos Bancários será uma prévia da audiência pública já aprovada na Câmara Municipal de Belém, conforme o requerimento de autoria da vereadora Lívia.

Plenária das Mulheres Trabalhadoras

DIA: sábado, 24/09

HORA: a partir das 17h

LOCAL:Sindicato dos Bancários (Rua 28 de Setembro, 1210, bairro do Reduto).

Imagem: Acervo Pessoal