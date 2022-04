Maestro norte-americano está em Belém como regente convidado do Theatro da Paz

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresenta nesta terça-feira(5), a estreia da obra Tekoaku Arakuá, composta pela maestrina paraense Cibelle Donza e o maestro norte-americano convidado como regente da orquestra.

A apresentação está prevista para começar as 20h, no Theatro da Paz, com ingresso a R$ 2,00, podendo ser adquiridos a partir das 9h nesta terça-feira (5). O concerto é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da paz e da Academia Paraense de Música (APM).

A apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), sob o comando de Dean Anderson, promete ao público grande percepção de transformação sonoras de orquestra. A estreia internacional como destaque da noite, será a obra “Tekoaku Arakuá”, de Cibelle Donza. Musicalmente foi construída com uma mistura de linguagens e técnicas, tradicionais e contemporâneas, buscando criar texturas sonoras e timbres que se transformam ao longo da música. Trata-se de uma homenagem a todos os músicos e gestores que já construíram e ainda constroem a OSTP, desde o início, até os dias de hoje.

A obra aborda os processos que levam ás transformações, acertos e erros no caminho para a maturidade e sobre a valorização da criatividade como a chave para isso. Por esse motivo nasceu o nome destra obra, que uni as duas palavras indígenas, de tronco Tupi Guarani, que expressam exatamente isso: “Tekoaku”, literalmente “modo de ser quente; estado de alerta”, se refere áquilo que se sente nos momentos exatos das transformações de um estado para outro; e “Arakuá”, literalmente “maturidade: fazer com que se desenvolva, que se abra, que surja”.

Os Guaranis entendem que alcançar maturidade é criar, então, valorizam e estimulam sempre a criação de novas coisas. É exatamente isso que Cibelle deseja para a OSTP “que a orquestra se desenvolva, constantemente, que se abra e se expanda cada vez mais, valorizando sempre a criação de novas coisas e vivendo em um constante modo de ser quente, em direção às camadas cada vez mais profundas da maturidade, aquela do entendimento dos indígenas, cumprindo em si o papel mais sublime da Arte”.

Natural de Belém do Pará, Cibelle J. Donza é maestrina e compositora, atual diretora artística e maestrina da Orquestra Filarmônica MultiArte da Amazônia (Orquestra FILMA), é regente principal da Big Band Zarabatana Jazz Band e, também, professora da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA). Cibelle já conduziu inúmeras vezes a OSTP e outras importantes orquestras brasileiras, durante festivais internacionais. Suas composições abrangem não só o tema sinfônico, pois, têm, também, executadas obras camerísticas para trios, quartetos, duos e sextetos, além de obras acusmáticas, eletroacústico-mistas e trilha para curta metragem.

Foto: Arquivo/ Carlos Sodré – Ag.Pará