Magazine Luiza registra o pior primeiro trimestre em 12 anos

O balanço do primeiro trimestre de 2023 do Magazine Luiza não foi dos melhores para a empresa e registrou um resultado negativo histórico. Com um prejuízo líquido de R$ 391,2 milhões de janeiro a março de 2023, a companhia teve o pior resultado para o período desde 2011, quando realizou a abertura de capital. Esse foi o quinto trimestre seguido de perda.

O prejuízo do primeiro trimestre deste ano é mais que o dobro dos R$ 161,3 milhões do ano anterior. A expectativa do mercado já era de uma perda decorrente das pressões da alta da taxa de juros (Selic) sobre o financeiro. Porém, o prejuízo ficou acima de estimativas de equipes de análise como XP, Itaú BBA e BTG Pactual.

Um dos fatores que impactaram nos números da varejista foi a volta da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas vendas interestaduais (Difal), que veio no trimestre, mas que acabou sendo parcialmente compensado por repasses aos preços feitos gradualmente pelo Magalu. Esses repasses continuam, segundo a companhia, de maneira a continuar a proteger a rentabilidade.

No mercado, o impacto dos números negativos foram imediatos, com as ações da empresa caindo quase 16% por volta das 14h30 desta terça-feira (16). Ao fim do pregão desta segunda, os papeis da companhia fecharam valendo R$ 4,38. Já no início da tarde desta terça, eles chegaram a diminuir para R$ 3,68.

