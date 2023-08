Magistrado diz que Lei Maria da Penha não deve contemplar trans

O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Francisco José Galvão Bruno, declarou que pessoas trans não podem recorrer à Lei Maria da Penha, pois “transexual não é mulher”. A fala ocorreu nesta terça-feira (22), em evento do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

– Com todo respeito com homossexuais, transexuais, agora… Transexual não é mulher. Isso é uma humilhação pra mulher, dizer que o transexual tem que receber a Lei Maria da Penha. É um absurdo. (…) A lei diz “mulher”. A mulher tá definida pela ciência há muito tempo. Quando não se sabia escrever, já se sabia a diferença de homem e de mulher. (…) Hoje eles querem mudar isso – disse o desembargador.

Na ocasião, Francisco era um dos palestrantes do evento. Presidente da seção de Direito Criminal do TJSP, ele ainda citou o caso do vereador transexual Thammy Miranda (PL), dizendo que ele não poderia ser réu via Lei Maria da Penha.

– Dizer que transexual tem que receber a Lei Maria da Penha é um absurdo. A transexual famosa, filha da Gretchen, ela pode ser réu também, então? É lógico que não – acrescentou.

➡️ “Transexual receber a Lei Maria da Penha é um absurdo”, diz desembargador



O desembargador Francisco José Galvão Bruno disse, em palestra do MPSP, que o conceito de mulher foi definido pela ciência “há muito tempo”



Leia: https://t.co/RTOAWUrLGg pic.twitter.com/kt0wwOLZ9i — Metrópoles (@Metropoles) August 23, 2023

– Não é agradável você levar puxão de orelha, como eu levei, porque disse que mulher e homens são de sexos diferentes. Sinto muito se choquei, desagradei, ofendi alguém, não foi a minha intenção, tenho o maior respeito por todas as diversidades – completou, ainda durante o evento.

As falas do desembargador divergem do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu, em 2022, que a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em casos de mulheres transexuais.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Youtube / APAMAGIS