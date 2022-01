Maiara é convidada para atuar em filme de Matheus Ceará

A irmã de Maraisa vai viver a sua primeira personagem nas telonas. A cantora foi convidada para participar como atriz no filme “Partiu América”, do humorista Matheus Ceará. O convite aconteceu na última quinta-feira (13/01), durante uma live com o humorista, em seu perfil no Instagram. Maiara disse que vai pedir para seu escritório ajustar a agenda de shows para ela aceitar o desafio: “Meu sonho é ser atriz”, confessou.

Ceará revelou na live que tinha sugerido o nome de Maiara para a produção do filme e que todos teriam adorado a ideia de ter a sertaneja no longa. Na história, ela interpretará Maria Caranguejo, uma personagem já conhecida de quem acompanha Matheus Ceará, e faz parte das esquetes que o comediante faz nos palcos teatrais.

Na história, Maria é uma mulher muito feia e as piadas surgem dessa característica da personagem. “Ela é tão feia que quando passa na rua os pedreiros voltam a trabalhar”, já disse o humorista, produtor e redator em uma apresentação.

Para participar do longa, a agenda de Maiara e Maraisa terá que ser adaptada, já que a dupla sertaneja está rodando o Brasil, na estrada com a turnê de “Patroas”, um projeto que foi idealizado juntamente com Marília Mendonça, antes da morte da cantora e amiga e da dupla. “Agora que você que é para ser Maria Caranguejo eu quero de todo jeito”, disse Maiara.

Fonte: R7/Foto: Reprodução