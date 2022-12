Maiara faz dancinha improvisada e anima fãs com look curto: “Ela não vale nada!”

Solteira sim, sozinha nunca! A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, deixou os fãs apaixonados durante a noite desta quarta-feira (30), ao publicar um vídeo bem animado em seu Instagram. A musa surgiu ostentando seu shape escultural e deixou os fãs enlouquecidos!

Usando um look curtinho e ousado, Maiara impressionou ao se filmar fazendo uma dancinha improvisada que evidenciou ainda mais as curvas da cantora. “Ela não vale nada”, brincou Maiara na legenda da publicação, contando ainda com elogios dos internautas.

“O hit do nosso carnaval chegou bem cedo”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Essa mulher sabe como me deixar ainda mais apaixonado”, afirmou outro internauta. “A melhor coisa que aconteceu com a Maiara foi terminar com o Fernando”, celebrou outra fã da cantora. Confira: