Maio Amarelo: Motoristas da Semtras participam de capacitação para atuação segura no trânsito

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) e o setor de Capacitação e Valorização Profissional, realizou na manhã de ontem, sábado, 13, no CAS/CAEC, uma capacitação de direção defensiva em parceria com o Sest/Senat. Participaram da capacitação 20 motoristas que atuam na Semtras. Além de qualificá-los, para uma atuação consciente, o treinamento serviu para sensibilizá-los sobre os vários aspectos que envolvem a prevenção no trânsito.



“O Sest/Senat, neste mês de maio, está nas empresas públicas e privadas, falando sobre o Maio Amarelo, em especial sobre os 10 anos deste período mundialmente. Não poderíamos deixar de atender um órgão público tão importante como a Semtras, que conta com muitos motoristas. A gente vem trazendo um treinamento em direção defensiva e, também, a importância de dirigir no trânsito em alusão a este mês”, explicou Raquel Gomes, coordenadora de Desenvolvimento Profissional do Sest/Senat.



A capacitação contou com uma profissional de Educação Física que proporcionou atividade laboral e falou sobre a importância da qualidade de vida, além de uma técnica profissional e um instrutor de trânsito.



Roberta Branco, coordenadora do Setor de Capacitação e Valorização Profissional da Semtras, é necessário ter, cada vez mais, profissionais preparados e sabedores das responsabilidades no trânsito.



“Esses profissionais são responsáveis, diariamente, pela locomoção dos serviços e servidores da Secretaria. O nosso foco foi pautar sobre a atuação profissional dos motoristas de uma forma consciente e segura. Momentos como estes são de extrema relevância para atualização dos conhecimentos, seja por meio das apresentações das resoluções de trânsito ou pela troca experiências que proporcionam o aprendizado”.



“Foi muito bom, muito gratificante, é sempre um aprendizado. A gente só tem muito agradecer. Todo dia a gente aprende alguma coisa, o conhecimento é muito útil”, avaliou Nahor de Souza Vieira, motorista da Semtras há 18 anos.



Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, agradeceu ao Sest/Senato por ter proporcionado este momento de capacitação.



“Essa forma de aprendizado que o Sest/Senat trouxe é bastante dinâmica e importante. Nós estamos em um mês muito importante que é o Maio Amarelo, que a gestão trabalha há bastante tempo, divulgando a campanha e com várias formas para melhorar esse grande fluxo do trânsito. Dirigir é uma atividade de extrema importância, hoje a gente observa as pessoas muito agoniadas, dispersas, usando celular e precisamos estar cada vez mais atentos e atualizados quanto à legislação”, observou a secretária.



A capacitação também contou com a presença da coordenadora do Núcleo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) Adriany Oliveira.



Imagens: Agência Santarém