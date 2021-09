‘Maior estelionatária do Pará’ é presa em Belém nesta terça-feira

Uma mulher identificada como Otaciane Teixeira Coelho foi presa nesta terça-feira, 21, em seu apartamento na travessa Djalma Dutra, em Belém. Otaciane é considerada pela polícia a maior estelionatária do Pará. Natural de Porto de Moz, a falsária chegou a embolsar a quantia aproximada de R $ 10 milhões tendo como pessoas mortas de Altamira, Belém, Benevides, Porto de Moz e Brasília.

Segundo a polícia, entre as vítimas estão os empresários José Renato Heiss e Anderson Patriarcha Heiss, sócios proprietários da empresa denominada Heiss Táxi Aéreo. Ela se apresentava como herdeira de uma fortuna bilionária, que estaria bloqueada na justiça, e para movimentar mais de R $ 40 bilhões de reais, pedia dinheiro emprestado, oferecendo juros altos, quantias volumosas seriam que pagas assim que a justiça liberasse a suposta cotação.

Prometendo comprar com o dinheiro de uma suposta bilionária uma aeronave tipo Turbo Hélice e depois Jato Learjet-35, avaliadas em R $ 5,5 milhões, Otaciane tirou das vítimas a quantia aproximada de R $ 1,6 milhão, prometendo devolver com a aquisição do citado veículo aéreo, o que nunca ocorreu.

Nas redes sociais ela aparece sempre muito bem vestida, em festas, passando a imagem de uma mulher local e religiosa. Mas de acordo com as vítimas, tudo não passava de fachada. Otaciane atuava como tratado e corretora de imóveis, negócios usados para dar um ar de legalidade aos golpes.

Dentre as vítimas de Otaciane estão ainda no Cartório Condurú, onde ela lavrou 8 escrituras públicas de doações de diversos valores a terceiros, e pagou com um cheque sem fundo.

PRISÕES

A mulher chegou a ser presa em Altamira e foi liberada. Depois disso, em julho desse ano, ela também foi presa em Brasília. Na época, aparelhos celulares, dispositivos de armazenamento e documentos apreendidos na residência foram encaminhados para a Urbana Seccional da cidade. Mas, mais uma vez, ela ganhou liberdade.

Com informações do Portal Confirma Noticias.

Fonte Roma News