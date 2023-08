Maior navio de guerra da Marinha do Brasil recebe mais de 10 mil pessoas em Belém

No último dia da Cúpula da Amazônia, ontem, quinta-feira, 09m em Belém, o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, também encerrou sua participação no evento, abrindo as portas para a visitação pública da sociedade paraense, que ultrapassou mais de 10 mil pessoas a bordo. Esse, que é o maior navio de guerra da Marinha do Brasil (MB), é também o maior navio militar da América Latina.

O Comandante do NAM “Atlântico”, o Capitão de Mar e Guerra Mozart Junqueira Ribeiro, explica que o Capitânia da Esquadra brasileira veio, pela primeira vez, para Belém, e também para o Norte do País, para compor a segurança da Cúpula da Amazônia, um dos mais importantes encontros de Chefes de Estado dos “Países Amazônicos”, que discutiu políticas e estratégias para o desenvolvimento sustentável da região.

“A Marinha está apoiando este evento, trazendo os navios da Esquadra, e em especial o NAM ‘Atlântico’. Em seguida, o navio vai participar de exercícios próximo ao Espadarte, na Foz do Rio Amazonas, exercícios de controle de área marítima em conjunto com os navios do Comando do 4⁰ Distrito Naval”, detalhou o Comandante Mozart.

O entorno da Foz do Rio Amazonas é uma área especial do ponto de vista da defesa, o que torna fundamental o seu controle estratégico para preservar as Linhas de Comunicação Fluviais da Bacia Hidrográfica Amazônica.

Uma das visitantes do navio, a pequena Maria Luiza, de 10 anos, conta que ficou surpresa com o tamanho do navio. “Gostei de terem vindo para a minha cidade, gostei do navio e não imaginava que seria tão grande assim, e o que mais me impressionou também foi ver os helicópteros”, disse. Já outra pessoa que ficou feliz por ter conhecido o NAM “Atlântico” foi a dona de casa Zaide Martins, mãe do Arthur de 13 anos. Ela conta que o filho tem muito interesse em navios. “ Ele [o filho] estava insistindo desde ontem para ver o navio, e hoje, ele está aqui realizando um sonho. É uma alegria imensa”, disse agradecida.

OPERAÇÃO CAMEX

A Operação “Camex Delta do Amazonas”, será realizada pela MB, no entorno da Foz do Rio Amazonas, onde serão empregados o NAM“Atlântico”, um Grupamento de Mergulhadores de Combate e a Fragata “Defensora”, da Esquadra, bem como meios do Comando do 4º Distrito Naval, que são o Navio de Apoio Oceânico “Iguatemi”, o Navio-Patrulha “Bocaina” e o Navio-Patrulha “Guarujá”, componentes do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte.

A “Camex” tem o objetivo de contribuir para o adestramento da Esquadra e das Forças Distritais e o desenvolvimento de opções operacionais para a defesa da região. No período, o Grupo-Tarefa localizará, identificará e acompanhará os navios e embarcações transitando pela área, por meio de operações de esclarecimento, bem como coordenará o emprego conjunto dos meios da Esquadra e do Comando do 4⁰ Distrito Naval.

Imagens: Ascom/4ºDN