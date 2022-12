Maior prisão das Filipinas faz enterro em massa de 70 presos

70 presos do presídio New Bilibid, a maior prisão das Filipinas, foram sepultados nesta sexta-feira em um enterro em massa, semanas depois que os restos mortais foram achados pela polícia em uma funerária de Manila, capital do país.

A descoberta se deu em meio a uma investigação sobre a morte de um detento, acusado de envolvimento na morte de um jornalista. Ao todo, foram encontrados 176 cadáveres.

Segundo autoridades locais, 27 dos 140 corpos enterrados até agora estavam muito decompostos e não puderam ser autopsiados.

Segundo as investigações, os corpos começaram a se acumular na funerária em dezembro de 2021, depois que as famílias dos falecidos, a maioria delas pobres, não os reivindicaram.

Segundo as estatísticas da prisão, uma média de um a dois prisioneiros morrem todos os dias dentro do local, onde cerca de 29.000 detentos são mantidos em uma instalação projetada para 6.435 pessoas.

