Maior vulcão ativo do mundo entra em erupção após 38 anos

O vulcão Mauna Loa, no Havaí, o maior vulcão ainda ativo do mundo, entrou em erupção na noite deste domingo (27), desencadeando uma série de terremotos de baixa intensidade na principal ilha havaiana nesta segunda-feira (28), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A última vez que ocorreu o fenômeno foi em 1984.

Autoridades informaram que a erupção começou na caldeira do cume do Mauna Loa — cerca de 20 mil metros acima da base —, dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí.

– Neste momento, os fluxos de lava estão contidos na área do cume e não ameaçam as comunidades nas encostas. Os ventos podem carregar gás vulcânico e possivelmente cinzas finas – informou o serviço geológico.

Segundo o USGS, a atividade vulcânica no pico do Mauna Loa continua e as ondas de lava são visíveis de Kona, cidade localizada a cerca de 56 quilômetros do vulcão. Há ainda a possiblidade de ventos carregarem gás vulcânico e cinzas para locais com moradores.

O nível de alerta está em “alerta vermelho”, e as entradas ao cume foram restritas. O Observatório de Vulcões do Havaí está fazendo o monitoramento.

– Com base em eventos anteriores, os estágios iniciais de uma erupção do Mauna Loa podem ser muito dinâmicos, e a localização e o avanço dos fluxos de lava podem mudar rapidamente – informou o USGS.

Conforme noticiou a rede de televisão NBC, as autoridades já vinham alertado há semanas sobre a possibilidade de uma erupção, devido a um pico recente de terremotos no cume do Mauna Loa.

O Mauna Loa, que significa “montanha longa”, além de ocupar uma imensa superfície de largura, aproximadamente 5.100 km² e 120 km de extensão, e além de subir até 4.169 metros acima do nível do mar, sua base está a cerca de 5 mil metros abaixo do nível do mar.

Fonte: Pleno News/foto: EFE/ Hawaiian Volcano Observatory