Maioria dos brasileiros é contra regular redes sociais, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (14) mostra que a maioria dos brasileiros discorda da regularização das redes sociais pelo Estado e pelas empresas, chamadas de big techs, como Google, Meta (Facebook e Instagram) e outras.

De acordo com os dados do Instituto Sivis, 58,3% dos entrevistados discordam da regulamentação sendo que 30,8% entende que não deve haver, 17,1% é contra a regulação feita pelas empresas e 10,4% contra a regulação feita pelo Estado. Por outro lado, 41,7% se dizem a favor.

O estudo também foi feito com membros do Congresso Nacional, assim, 29,5% dos parlamentares dizem que a regulação das redes sociais não deve existir, 29,5% acreditam que as empresas e o Estado devem regular as redes, 21% concordam com regulação apenas pelas big techs, 17,1% não sabem ou não responderam e 2,9% acredita que apenas o Estado deve apenas o setor.

A pesquisa também questionou a população e os parlamentares sobre o quanto a liberdade de expressão deve ser prioridade para a democracia. Os congressistas tinham que dar uma nota de 1 a 5, sendo o valor máximo de prioridade. A média das respostas foi de 4,4.

Já para a população, a escala foi de 0 a 10 e a média geral das respostas foi de 7,2 para a liberdade de expressão como prioridade para a democracia.

Nesse mesmo sentido, 55,5% dos entrevistados nunca, ou raramente, deixaram de expressar suas opiniões em família, e 61,2% nunca, ou raramente, deixaram de postar algo em mídias sociais por medo de como os outros poderiam reagir.

Fonte: Pleno News/Foto: Pexels