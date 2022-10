Maíra Cardi anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar

No Instagram, ela publicou uma foto dos dois juntos em preto e branco e falou sobre “fim da caminhada”

Maíra cardi surpreendeu seus seguidores na tarde desta quinta-feira (6/10) ao anunciar o fim de seu relacionamento com Arthur Aguiar. No Instagram, ela publicou uma foto dos dois juntos em preto e branco e usou a seguinte legenda: “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”.

No BBB22, Arthur Aguiar conquistou o público e se tornou o campeão da edição. Com 68,96% dos votos, o ator levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele é o primeiro integrante do Camarote a vencer o reality show desde que a nova forma de disputa foi adotada, em 2020.Reprodução/ Instagram

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar, de 32 anos, é cantor, ator e modelo brasileiro. Natural do Rio de Janeiro, foi atleta antes de entrar no meio artístico e, por quase 10 anos, dedicou-se à nataçãoReprodução/ Instagram

Aguiar ganhou fama após interpretar o personagem Diego Maldonado na novela Rebelde, exibida na TV Record. Vocalista da banda que recebeu o mesmo nome da produção televisiva, ele também chegou a receber um disco de ouroReprodução/ Instagram

Contudo, antes mesmo de estrelar Rebelde, o ator já havia feito pequenas participações nas novelas Malhação, Cama de Gato e Tempos Modernos. Depois do sucesso como Diego, foi contratado pela TV Globo, onde ficou por um bom tempoReprodução/ Instagram

Na vida pessoal, Aguiar se envolveu em polêmicas. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, algumas atrizes foram amantes e traídas pelo ator. Bruna Marquezine, Giovanna Lancelotti e Alice Wegmann são algumas das citadas. Em julho de 2017, porém, começou a namorar Maíra Cardi, com quem se casou logo depoisReprodução/ Instagram

Em 2018, nasceu Sophia, primeira filha do casalReprodução/ Instagram

Desde o início do relacionamento com Maíra, no entanto, ele se relaciona com outras pessoas. Mesmo sabendo das traições, e por diversas vezes expondo nas redes sociais as puladas de cerca do ator, os dois seguem juntosReprodução/ Instagram

Por conta dos casos de infidelidade, Arthur e Maíra chegaram a se separar por diversas vezes. A última, inclusive, foi no final de 2021, após a empresária revelar que foi traída em, ao menos, 16 ocasiõesReprodução/ Instagram

Contudo, recentemente, o casal reatou o casamento. No início de 2022, durante entrevista ao podcast do Joel Jota, Maíra disse que Arthur “é uma vítima da sociedade” e que “a mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres”Reprodução

1

Por: Leo Dias / Metrópoles