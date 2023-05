Maíra Cardi dá detalhes de como será o casamento com Thiago Nigro

A influenciadora digital e coach de nutrição Maíra Cardi revelou para os seus seguidores no Instagram na noite de terça-feira (9) alguns detalhes de como será o casamento com o youtuber Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. O casal ficou noivo no mês passado, menos de dois meses de iniciar o relacionamento.

Maíra foi perguntada por um seguidor sobre onde será o casamento. “Será em um hotel particular em uma fazenda no alto das montanhas que eu amo ir me conectar com Deus! Nunca teve casamento lá. Sexta-feira vou lá e mostro para vocês”, respondeu Maíra.

A influenciadora tem planos de construir uma família ao lado de Thiago. No começo do mês passado, ela disse que quer ter dois filhos com o youtuber. Eles ainda não revelaram a data do casório.

A influenciadora já é mãe de Lucas Cardi Angel, de 22 anos, fruto do primeiro casamento dela, com Nelson Rangel, e Sophia Cardi Aguiar, de 4 anos, filha de Arthur Aguiar, de quem Maíra se separou em outubro de 2022.

Fonte: R7/Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM