Maíra Cardi detalha proposta para Arthur entrar solteiro no BBB22

Influenciadora comentou vídeo do marido mencionando a ocasião dentro do reality show

Após Arthur Aguiar afirmar que Maíra Cardi perguntou se ele queria entrar solteiro no BBB22, a influenciadora se pronunciou sobre o fato. Além de confirmar o que o marido disse, Maíra também afirmou que o convite para o reality aconteceu antes de assumirem publicamente a volta do relacionamento.

“Quando a gente tinha voltado, a gente demorou um tempo para avisar ao público, até porque a gente tava entendo se era isso mesmo. E aí, por esse motivo, a gente não tinha contado quando ele recebeu o convite (para o BBB). Aí minha primeira reação foi ficar muito feliz. Depois eu perguntei, ‘o que que você quer? Você quer entrar casado ou solteiro?’”, contou a influenciadora.

Nas redes sociais, Arthur continua vendo os números aumentarem. Com mais de 8 milhões de seguidores só no Instagram, o ator tem surpreendido o público durante o BBB22Reprodução/ Instagram

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar, de 32 anos, é cantor, ator e modelo brasileiro. Natural do Rio de Janeiro, foi atleta antes de entrar no meio artístico e, por quase 10 anos, dedicou-se à nataçãoReprodução/ Instagram

Aguiar ganhou fama após interpretar o personagem Diego Maldonado na novela Rebelde, exibida na TV Record. Vocalista da banda que recebeu o mesmo nome da produção televisiva, ele também chegou a receber um disco de ouroReprodução/ Instagram

Contudo, antes mesmo de estrelar Rebelde, o ator já havia feito pequenas participações nas novelas Malhação, Cama de Gato e Tempos Modernos. Depois do sucesso como Diego, foi contratado pela TV Globo, onde ficou por um bom tempoReprodução/ Instagram

Na vida pessoal, Aguiar se envolveu em polêmicas. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, algumas atrizes foram amantes e traídas pelo ator. Bruna Marquezine, Giovanna Lancelotti e Alice Wegmann são algumas das citadas. Em julho de 2017, porém, começou a namorar Mayra Cardi, com quem se casou logo depoisReprodução/ Instagram

Em 2018, nasceu Sophia, primeira filha do casalReprodução/ Instagram

Desde o início do relacionamento com Mayra, no entanto, ele se relaciona com outras pessoas. Mesmo sabendo das traições, e por diversas vezes expondo nas redes sociais as puladas de cerca do ator, os dois seguem juntosReprodução/ Instagram

Por conta dos casos de infidelidade, Arthur e Maíra chegaram a se separar por diversas vezes. A última, inclusive, foi no final de 2021, após a empresária revelar que foi traída em, ao menos, 16 ocasiõesReprodução/ Instagram

Contudo, recentemente, o casal reatou o casamento. No início de 2022, durante entrevista ao podcast do Joel Jota, Mayra disse que Arthur “é uma vítima da sociedade” e que “a mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres”Reprodução

Para ela, essa era uma pergunta necessária a ser feita: “Uma pergunta básica e necessária porque ele podia falar muito bem: ‘já que a gente não assumiu, vou aproveitar minha chance’. Aí ele respondeu que: ‘não, você é a pessoa mais importante da minha vida, junto com a minha filha’”, detalhou Maíra.

Cardi também explicou que perguntou ao brother se mesmo entrando casado ele queria deixar o anúncio da volta do relacionamento para depois do reality. “Bom querendo entrar casado, você quer que a gente não anuncie? A gente entra casado, com nosso compromisso entre nós e caso dê merda, eu termino com você mas ninguém precisa ficar sabendo”. Segundo Maíra, Arthur também negou essa opção.

Após traições e inúmeras polêmicas, Arthur Aguiar e Maíra Cardi voltaram a morar juntos no final de 2021 e reataram o casamento.