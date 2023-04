Maíra Cardi é batizada no Rio Jordão e pedida em casamento

A empresária Maíra Cardi viveu uma emoção dupla neste sábado (22). Ela foi batizada nas águas do Rio Jordão, em Israel, e pedida em casamento pelo também empresário Thiago Nigro, do canal de YouTube Primo Rico. O pedido vem menos de dois meses após o anúncio do namoro.

– Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira – declarou a coach de emagrecimento.

O recém casal de noivos está viajando por Israel há três dias.

– Partindo para o lugar onde o Dono de tudo nasceu – disse Maíra no momento do embarque.

Em seu perfil no Instagram, com mais de 8 milhões de seguidores, a empresária compartilhou uma sequência de imagens do momento, com uma longa declaração.

– Ainda emocionada e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram as suas, se declarando de uma forma mágica e única que jamais vivi. Terminando ajoelhado, com uma caixinha azul no Rio Jordão! – escreveu.

De acordo com a influenciadora, ela está “pronta para viver o resto da vida” ao lado de Thiago Nigro.

Maíra teve um relacionamento com o ator Arthur Aguiar, entre idas e vindas, de cinco anos. O anúncio do término veio em outubro do ano passado. Da união nasceu Sophia, de 3 anos.

Quando assumiu o namoro com Maíra, no dia 1º de março deste ano, Thiago Nigro também havia recém saído de um relacionamento. Ele ficou pior 13 anos com sua sócia Camila Ferreira.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Instagram