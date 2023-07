Maíra Cardi e Thiago Nigro adiam casamento após polêmica

Com meses de relacionamento, o casal Maíra Cardi e Thiago Nigro, do canal de YouTube Primo Rico, adiou o casamento, segundo informações do portal Leo Dias, do Metrópoles. Não há informações sobre quando seria a nova data.

Inicialmente, Maíra e Thiago haviam marcado a cerimônia para o fim de agosto, com cinco dias de festa, segundo a empresária. Foi ela quem mandou uma mensagem para os convidados, revelando que o casamento seria adiado. Em texto, Maíra alegou que o hotel onde planejavam realizar a cerimônia não poderá acomodar todos os convidados, devido ao tamanho do evento.

– Tivemos um problema com o hotel do nosso casamento. O que era para ser uma festinha virou uma semana de eventos, baile de máscaras, baile da Disney, cerimônia, casamento, lual e por aí vai – teria escrito Maíra.

A notícia vem pouco depois de uma polêmica envolvendo o casal. Ao expor mensagens comprometedoras que seu noivo recebeu de uma seguidora, a coach foi chamada de “ridícula” e “insegura”.

Maíra, que se separou de Arthur Aguiar em outubro de 2022, assumiu o relacionamento com o Primo Rico em março deste ano. Um mês depois, o casal anunciou o noivado.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram Thiago Nigro