Maíra Cardi revela como soube que era traída pelo marido

Maíra Cardi descobriu as traições de seu marido, Arthur Aguiar, por meio de uma amiga famosa, a cantora Lexa. A influenciadora fez a revelação durante participação do programa A Hora do Faro, da TV Record, que ainda não foi ao ar.

Maíra e Lexa são amigas próximas. A aproximação se deu quando Maíra ajudou no processo de emagrecimento e reeducação alimentar da cantora de funk. Após as revelações da amiga, Maíra chegou a se separar de Arthur, dizendo que vivia uma relação abusiva. Na época, a coach afirmou que o ator mantinha relações sexuais com prostitutas enquanto ela amamentava a única filha do casal, Sophia, hoje com 3 anos.

Com a revelação de que ela fora o canal para que Maíra soubesse que estava sendo traída, Lexa se pronunciou em suas redes sociais nesta terça-feira (22). A cantora contou que chegou a se distanciar da influenciadora quando ela decidiu reatar com Arthur.

– Eu sempre fui muito amiga da Maira e como amiga quando descobri na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha. Dei apoio pra ela e no desenrolar de tudo eles voltaram e eu automaticamente me afastei por não me sentir confortável com toda a situação – disse.

Uma atitude de Arthur fez com que as amigas se reaproximassem. O ator entrou em contato com a cantora para se explicar.

– Passou um tempo e há uns 5 meses recebi uma mensagem do próprio Arthur, me agradecendo por ter falado. No áudio, ele falou que através da minha revelação ele pode se tornar uma pessoa melhor, mais próxima de Deus e que entendia todo os erros dele. Agora eu e a Maíra estamos próximas novamente, eu torço todos os dias pela felicidade dela, e eu senti que ele foi sincero no áudio. Enfim, só pra esclarecer tudo mesmo. Hoje eu acredito na mudança do Arthur, porque todo mundo precisa ter uma chance e a Maíra sabe o que é melhor pra ela – completou.

